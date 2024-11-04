ما أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء؟

تؤثر الهرمونات على العديد من جوانب حياتنا اليومية، وعندما يحدث خلل في توازن هذه الهرمونات، يمكن أن يترتب على ذلك مجموعة من الأعراض المزعجة التي تؤثر على صحتنا بشكل كبير.

ما هو اختلال التوازن الهرموني؟

الهرمونات هي رسائل كيميائية تنتجها الغدد الصماء في الجسم، وعندما تكون مستويات الهرمونات مرتفعة أو منخفضة عن المعدل الطبيعي، يحدث ما يسمى بـ "اختلال التوازن الهرموني"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

أسباب اختلال التوازن الهرموني:

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني، منها:

التغيرات الهرمونية الطبيعية، مثل فترة المراهقة، الحمل، والانقطاع الطمث.

الإصابة بمرض الغدة الدرقية، ومرض السكري، ومتلازمة تكيس المبايض.

التوتر، وسوء التغذية، وقلة النوم.

بعض الأدوية قد تؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم.

علامات اختلال التوازن الهرموني

تختلف أعراض اختلال التوازن الهرموني باختلاف الهرمونات المتأثرة ودرجة الخلل، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الشائعة التي تشير إلى وجود مشكلة هرمونية، مثل:

تقلبات المزاج.

الأرق، أو النوم الزائد.

زيادة الوزن المفاجئة أو فقدان الوزن غير المبرر.

حب الشباب، جفاف الجلد، تساقط الشعر.

الإمساك، الإسهال، الانتفاخ.

ضعف العضلات.

مشكلات في الدورة الشهرية.

انخفاض الرغبة الجنسية.

صداع متكرر.

علاج اختلال التوازن الهرموني:

اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

يصف الطبيب بعض الأدوية لتنظيم مستويات الهرمونات.

في بعض الحالات، قد يكون العلاج بالهرمونات البديلة ضروريًا.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الحد من التوتر.

الابتعاد عن العادات الضارة: مثل التدخين وشرب الكحول.

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