3 أعضاء في جسمك يمكن العيش بدونها.. لن تتوقعها

كتبت- أسماء العمدة:

جسم الإنسان هو آلة معقدة ورائعة تتكون من العديد من الأعضاء التي تعمل معًا بشكل متناغم، فكل عضو في جسمنا له وظيفة خاصة به ويساهم في الحفاظ على صحتنا وحيويتنا، وفقًا لموقع The Conversation.

الطحال

يعمل الطحال كمرشح لتنقية الدم والتخلص من خلايا الدم الحمراء القديمة والتالفة، كما أنه يلعب دورًا في الجهاز المناعي.

يمكن للإنسان أن يعيش حياة طبيعية بدون طحال، حيث يتولى الكبد والكبد بعض وظائفه، كما أن الأشخاص الذين يستأصلون طحالهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لذلك يجب عليهم أخذ بعض الاحتياطات.

الكلية

تعمل الكليتان على تنقية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، ويمكن للإنسان أن يعيش حياة طبيعية بقلية واحدة صحية، حيث تقوم الكلية المتبقية بوظائف الكليتين معًا، ومع ذلك، يجب على الشخص مراقبة صحته بشكل دوري والالتزام بنظام غذائي صحي.

القولون

يعتبر القولون الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، ووظيفته الرئيسية هي امتصاص الماء والمعادن من الطعام غير المهضوم وتخزين الفضلات قبل طردها من الجسم.

يمكن إجراء عملية استئصال القولون بالكامل أو جزء منه، وفي هذه الحالة يتم توصيل الأمعاء الدقيقة بفتحة الشرج مباشرة، الأشخاص الذين يخضعون لهذه الجراحة يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي خاص وتغيير نمط حياتهم.

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