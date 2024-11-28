احذر تناول المشروبات المثلجة في الطقس البارد.. تأثيرها خطير

كتبت- آلاء نبيل :

تناول المشروبات المثلجة شائعة بين الأشخاص، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية، ولكن يتساءل البعض: هل لها تأثيرات سلبية عند تناولها في الطقس البارد؟

بحسب موقعي Medical News Today وDaily Cal، فإن تأثير تناول المشروبات المثلجة على صحة الجسم في الطقس البارد، يشمل الآتي:

تناول المشروبات المثلجة في الطقس البارد يزيد من الشعور بالبرد، ويضع ضغطًا إضافيًا على الجسم لتدفئة نفسه، مع العلم لم تجرى دراسات واسعة النطاق لتحديد التأثير الدقيق لتناول المشروبات المثلجة في الطقس البارد على صحة الإنسان، ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن الاستناد إليها:

1- درجة حرارة الجسم:

ينتج تناول المشروبات الباردة إلى انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم بشكل مؤقت، ولكن الجسم لديه آليات تنظيمية تعمل على الحفاظ على درجة حرارته المثالية.

2- مشكلة في الجهاز الهضمي:

يتسبب تناول المشروبات الباردة إلى حدوث بطء في عملية الهضم، خاصة إذا كانت المعدة فارغة.

3- تأثير سلبي على الحلق:

يؤدي تناول المشروبات المثلجة بشكل متكرر إلى تهيج الحلق وزيادة احتمالية الإصابة بالتهابات الحلق.

4- الشعور بالانتعاش:

يرى البعض أن تناول المشروبات الباردة يمنحهم شعوراً بالانتعاش والنشاط، حتى في الطقس البارد.

نصائح لمشروبات آمنة في فصل الشتاء

تناول الماء أو أي مشروب بدرجة حرارة الغرفة يعتبر الخيار الأمثل للحفاظ على رطوبة الجسم دون التأثير على درجة حرارته.

الحرص على تناول المشروبات الدافئة، للمساعدة على الشعور بالدفء.

الاعتدال في تناول المشروبات المثلجة، إذا كنت ترغب في تناول المشروبات المثلجة، فمن الأفضل تناولها بكميات معتدلة وبعد تناول الطعام، تجنب تناولها على معدة فارغة للوقاية من التهاب المعدة.

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