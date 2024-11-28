ما سبب ضيق التنفس بعد الأكل؟.. مفاجأة غير متوقعة

كتبت- آلاء نبيل:

يشعر الكثير من الناس بضيق في التنفس بعد تناول الطعام، وهذه الحالة تكون مزعجة ومقلقة، لذا يتساءل البعض عن سبب هذا الشعور.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd، healthline، إليك سبب الشعور بضيق تنفس بعد تناول الطعام.

1- المعاناة من حساسية الطعام:

يتسبب الطعام في حدوث رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى تورم الحلق وصعوبة في التنفس.

2- الإصابة بارتجاع المريء:

عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، فإنه يسبب تهيجًا واحمرارًا، مما يؤدي إلى صعوبة في البلع وضيق في التنفس.

3- فتق الحجاب الحاجز:

عندما ينزلق جزء من المعدة إلى الصدر عبر فتحة الحجاب الحاجز، فإنه يضغط على الرئتين ويسبب صعوبة في التنفس.

4- مرض الانسداد الرئوي المزمن:

يسبب هذا المرض التهاب وضيق في الممرات الهوائية، ما يجعل التنفس صعب، وقد يتفاقم هذا الوضع بعد تناول وجبة كبيرة.

5- استنشاق الطعام: قد يدخل الطعام عن طريق الخطأ إلى الممرات الهوائية أثناء الأكل، ما يسبب السعال وضيق التنفس.

اقرأ أيضا:

يتناولها كثيرون.. احذر 3 أنواع مشروبات تدمر الكبد

علامة تظهر في الإبط تكشف الإصابة بالسرطان.. احذر

20 صورة لأغرب أسماك في العالم.. لن تتوقع شكلها

بيع أملاك وخسارة أموال.. أبراج لديها تهديدات في أول 3 شهور من العام الجديد

بعد دفنه بـ5 أيام.. رجل يعود لعائلته بطريقة صادمة