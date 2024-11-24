يسبب السرطان.. طعام يسبب أمراض القلب والرئة والكلى

كتبت- شيماء مرسي

تخضع الأطعمة فائقة المعالجة للعديد من العمليات الصناعية، لذا يرتبط تناول كميات كبيرة منها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطان والأوعية الدموية والكلى واضطرابات الصحة العقلية والموت المبكر والاضطراب العقلي الشائع، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

وأظهرت دراسة أجراها باحثون من الولايات المتحدة وإسبانيا وكوريا وجود علاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وبعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وقال الباحثون إنهم وجدوا علاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الثدي والقولون والمستقيم والبنكرياس وقلة النوم والربو وارتفاع ضغط الدم ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض الكبد الدهني الكحولي وارتفاع السكر في الدم.

كما وجدوا أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 21% و الاكتئاب بنسبة 22%.

ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تكون ضارة للعديد من أجهزة الجسم.

ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟

تشمل الأطعمة فائقة المعالجة المكرونة سريعة التحضير والهوت دوج، والوجبات السريعة والحبوب السكرية والسلع المخبوزة المعبأة، والوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية.

وتخضع هذه الأطعمة لعمليات صناعية عديدة وتتكون من مواد معدلة كيميائيا، ويمكن استخدام المواد المضافة لتحسين مظهر الطعام أو ملمسه أو طعمه، بالإضافة إلى الألوان والنكهات والمستحلبات المضافة.

كما أن الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالملح والسكر والدهون ولا تحتوي على الفيتامينات والألياف.

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