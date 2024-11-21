أخوان يقتلان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

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كتبت- شيماء مرسي:

ألقت شرطة بايراجار الهندية القبض على أم وشقيقين بتهمة قتل شقيقهما الثالث، البالغ من العمر 22 عامًا.

وكشف تقرير تشريح الجثة أن الضحية خُنِق حتى الموت، واعترف الشقيقان بخنق أخيهما بحبل بعد أن ادعوا في البداية أنه فقد وعيه أثناء نومه بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت الشرطة إن الضحية أنشول ياداف (22 عامًا) كان يعيش مع والدته "أنيتا ياداف" وشقيقيه "أمان ياداف وكولديب ياداف".

وكان الإخوة الثلاثة يعملون في وظائف خاصة وأيضا كانوا مدمنين على الكحول، وفي يوم تناول الإخوة الثلاثة الكحول، وذهب أنشول إلى السوق لشراء الدجاج وأصر على طهيها في المنزل، وعارضت والدته وإخوته الفكرة، ما أدى إلى جدال شديد بينهما.

وبعد ذلك اعتدى "أمان وكولديب" على "أنشول" قبل خنقه بحبل، ما أدى إلى وفاته، فيما قالت الشرطة إن الأسرة نقلت أنشول إلى مستشفى خاص، وإدعوا أنه فقد الوعي أثناء نومه، ولكن أعلن الأطباء وفاته عند وصوله وأرسلت الشرطة الجثة لتشريحها.

وحاول الشقيقين تضليل المحققين وأكدوا أن "أنشول" سقط فاقدًا للوعي بشكل طبيعي، والتزمت الأم الصمت بالرغم من علمها بالحادث.

وقالت الشرطة إن تقرير تشريح الجثة أكد أن أنشول خنق بحبل، وفي النهاية اعترفت الأم والشقيقين بالجريمة، واعتقلت الشرطة "أنيتا ياداف" و"أمان ياداف" و"كولديب ياداف".

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