رجل يربي 200 ثعبان في منزله.. أطفاله ينامون معهم

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كتبت- شيماء مرسي:

حول رجل من فلوريدا يُدعى "سقراط كريستوفورو" منزله إلى ملاذ لمئات الزواحف الغريبة، حتى أنه يسمح لأطفاله الصغار باحتضان الثعابين والنوم معها في أسرّتهم.

وتكشف صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الأطفال لا يخافون من الثعابين بل يحبونها جدًا.

يمتلك "سقراط" 200 ثعبان من مختلف الأنواع والأحجام، مثل ثعابين الأشجار الخضراء النادرة، وأفعى حوض الأمازون، وBoeleni، إضافة إلى نوعين سامين مثل "أفعى بيوغا" ذات الجرس الخلفي.

وأوضح "كريستوفورو" أنه يمتلك ترخيصًا رسميًا من السلطات المعنية، ويحتفظ بمعظم الثعابين في مرآب منزله الذي جرى تحويله إلى "سربنتاريوم"، وهو بيئة منظمة بعناية تحافظ على درجات الحرارة المناسبة لجسد الثعابين، سواء كانت تنتمي إلى المناطق الصحراوية الجافة أو الباردة.

ويرجع كريستوفورو حبه للثعابين إلى ابنته "أريانا" البالغة من العمر 9 سنوات، عندما اشترى لها في عام 2016 ثعبان ذرة أطلق عليه اسم "Snowflake".

وتنفق عائلة كريستوفورو حوالي 1300 دولار كل بضعة أشهر على طعام الثعابين، مع ضرورة أن تكون الأسرة منتبهة بشكل خاص لنوعية الثعابين السامة.

ووصف الأب ابنته وابنه "ماكسيموس" (5 سنوات) بأنهما معالجان ثعابين متمرسان، كما أن أريانا تحتفظ بـ30 ثعبانًا أليفًا في غرفة نومها.

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