4 أعشاب تحمي القلب وتسيطر على السكر.. احرص عليها في الشتاء

كتبت- آلاء نبيل :

يميل العديد من الأشخاص إلى تعزيز صحتهم بطرق طبيعية، وهناك أعشاب تناولها يوميًا يعزز صحة المناعة ويدعم باقي أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ هناك قائمة بالأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية، التي تعمل على تقوية المناعة وحماية القلب من الأمراض، كما أنّها تسيطر على مستويات السكر في الدم.

الكركم

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الكركم يحتوي على مادة الكركمين، التي تساهم في منع الترسبات الدهنية في الاوعية الدموية، كما يحارب مستويات الكوليسترول الضارة بالدم، ما يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يساعد على تعزيز عمل خلايا "بيتا" التي تعمل على إنتاج الأنسولين في البنكرياس، ويساهم في تقوية جهاز المناعة وجعله أكثر كفاءة في مجابهة الأمراض.

الزنجبيل

وبيّن أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين الدورة الدموية، وخفض مستويات الكوليسترول الكلي في الدم وتحديدًا الضار، وبالتالي يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يساهم في تنظيم مستويات السكر بالدم، ويعمل على تقوية جهاز المناعة.

القرفة

وأشار إلى أنّ القرفة تساهم في تعزيز صحة جهاز المناعة وتحمي من خطر الأمراض المزمنة، نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، كما تساهم في محاربة الدهون الثلاثية، والكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار، ما يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

الحلبة

واختتم "القيعي" بالإشارة إلى أنّ الحلبة تحتوي على الألياف التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم، ما يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على الحديد الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة، ويلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مستويات السكر بالدم.

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