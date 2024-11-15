مشروبات تحمي من أمراض القلب والسكر عند تناولها عالريق

كتبت- أسماء العمدة:

يمكن لبعض المشروبات أن تؤدي دورًا داعمًا في الحفاظ على صحة القلب وضبط مستوى السكر في الدم، خاصة عند تناولها على الريق، حسبما ذكر حازم علي.

إليك بعض المشروبات التي قد تكون مفيدة

الماء الدافئ مع الليمون

وأضاف استشاري التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، يساعد الماء الدافئ مع الليمون على تنشيط الجهاز الهضمي، تعزيز المناعة، ويساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.

ضع شريحة ليمون في كوب من الماء الدافئ وشربه على الريق.

شاي الأعشاب

العديد من أنواع شاي الأعشاب، مثل شاي البابونج، النعناع، الكركديه، والزنجبيل، لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساهم في حماية القلب وتنظيم مستوى السكر.

قم بغلي الأعشاب في الماء واتركها لتبرد قليلاً قبل شربها.

عصير الخضروات

يحتوي عصير الخضروات على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تساهم في صحة القلب وتنظيم مستوى السكر.

يمكنك تحضير عصير من الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب، أو من الجزر والخيار.

الحليب النباتي

الحليب النباتي، مثل حليب اللوز والصويا، غني بالكالسيوم والفيتامينات، وبعض الأنواع تحتوي على نسبة منخفضة من السكر.

يمكن تناول الحليب النباتي على الريق أو إضافته إلى الحبوب أو الشوفان.

ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم والإلكتروليتات، ويساعد على ترطيب الجسم وتنظيم ضغط الدم.

يمكن شرب ماء جوز الهند الطازج أو المعلب.

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