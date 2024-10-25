 أطعمة لا تتناولها قبل النوم وهذا ما تفعله بجسمك

تناول بعض الأطعمة قبل النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك ونومك، وبالتالي يؤثر على حياتك الزوجية.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول، إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم، وأسباب ذلك:

1- الأطعمة الحارة والتوابل

مشاكل في الهضم

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي تؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم، مما يسبب عدم الراحة أثناء النوم ويؤثر على جودة النوم.

تعرق ليلي

قد تسبب التعرق الليلي، مما يؤثر على نومك ونوم شريكك.

2- الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون

صعوبة الهضم

تستغرق وقتًا أطول للهضم، مما يسبب الشعور بالثقل والانتفاخ.

ارتجاع المريء

قد تزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، مما يسبب حرقة المعدة والألم.

3- الأطعمة الغنية بالسكريات

ارتفاع السكر في الدم

يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم، مما يسبب الأرق وعدم الراحة.

زيادة الوزن

الإفراط في تناول السكريات قبل النوم يساهم في زيادة الوزن، مما يؤثر على الصحة العامة والثقة بالنفس.

4- الأطعمة الغنية بالكافيين

صعوبة النوم

الكافيين منبه قوي، مما يجعل من الصعب عليك الاسترخاء والنوم.

اضطرابات النوم

يؤدي إلى اضطرابات في النوم، مثل الأرق وقلة النوم العميق.

5- الأطعمة الغنية بالألياف

انتفاخ وغازات

تؤدي إلى الانتفاخ والغازات، مما يسبب الانزعاج وعدم الراحة.

6- الأطعمة الحمضية

حرقة المعدة

تزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة، خاصة عند الاستلقاء.

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