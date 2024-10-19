د ب أ

كشفت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في لبنان منذ بداية الأزمة الحالية، وقالت إنها تعمل بشكل عاجل لمنع تفشٍّ أوسع.

وأكدت السلطات الصحية اللبنانية هذا الأسبوع اكتشاف أول حالة كوليرا، وسط تصاعد النزاع بين جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل.

الكوليرا مرض إسهالي حاد ناجم عن الإصابة ببكتيريا تسمى "الفيبريو الكوليرا".

تنتقل هذه البكتيريا عادة عن طريق تناول الطعام أو شرب الماء الملوثين بالبراز من شخص مصاب.

ويمكن علاج الكوليرا بسهولة، وذلك عن طريق التناول الفوري لمحلول (ORS) في لتر واحد من الماء النظيف، لكن إذا تُرك دون علاج، قد يسبب الوفاة في غضون ساعات.

وتنتقل عدوى المرض عن طريق شرب مياه أو تناول أغذية ملوثة ببكتيريا الكوليرا.

وتظهر الأعراض عادة بعد 12 ساعة إلى خمسة أيام بعد الإصابة.

وتقول منظمة الصحة إن أكثر من 80% من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض.

وتحذر المنظمة أيضاً من الاتصال غير المحمي بجثة شخص توفي بسبب الكوليرا.

أعراض الكوليرا

أبرز أعراض الكوليرا هي:

الإسهال المائي الشديد: وهو العرض الأكثر شيوعًا ويتميز بسيلان مائي لا يتوقف تقريبًا.

الجفاف الشديد: يحدث الجفاف بسرعة بسبب فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح من الجسم.

الغثيان والقيء: قد يسبق الإسهال أو يصاحبه.

تشنجات العضلات: خاصة في الساقين.

الجلد الجاف والبارد: بسبب فقدان السوائل.

انخفاض ضغط الدم: قد يؤدي إلى صدمة.