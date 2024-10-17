5 مشروبات سحرية تسيطر على ارتفاع السكر في الدم

يعاني مرضى السكري من تقلبات في مستوى السكر في الدم، ما يؤثر على صحتهم وشعورهم بالراحة، وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستوى السكر وتحسين الصحة بشكل عام، حسبما أفاد أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأشار "صلاح" في تصريح لـ"مصراوي" إلى عدة مشروبات تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ومنها:

الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز حساسية الأنسولين وتخفض مستوى السكر في الدم.

القهوة السوداء

لا تحتوي على السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات، ويمكن أن تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

عصير الليمون الطازج

يساعد الليمون على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على تنظيم مستوى السكر في الدم.

شاي الأعشاب

مثل شاي البابونج وشاي النعناع، يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتحسين نوعية النوم، مما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.

واختتم "صلاح" بقوله: "يجب تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، فهي تزيد من مستوى السكر في الدم بسرعة، ويجب التركيز على المشروبات الطبيعية غير المحلاة كخيار أفضل، وحتى المشروبات الصحية يجب تناولها باعتدال".

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