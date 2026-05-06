بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور: "أنا مايكل جاكسون الغلابة" (10 صور)

كتب : معتز عباس

09:36 م 06/05/2026 تعديل في 10:28 م
    بشرى بملابس كاجوال (2)
    بشرى تتزين في احدث ظهور
    النجمة بشرى
    اطلالة بشرى (2)
    بشرى بملابس كاجوال (1)
    بشرى على فيسبوك
    اطلالة انيقة من بشرى (2)
    اطلالة انيقة من بشرى (1)
    اطلالة بشرى (1)

نشرت الفنانة بشرى مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، خطفت بها الأنظار بإطلالة جريئة ومختلفة.

وظهرت بشرى مرتدية جاكيت ذهبي لامع مزين بأحجار ملونة جذابة، نسقته مع تيشيرت بسيط باللون الأبيض، وبنطال جينز واسع.

وأرفقت الصور بتعليق، حيث كتبت: "آه أنا مايكل جاكسون الغلابة.. واللي مش عاجبه يروح… الدنيا كده ليل وصبح وملك وكتابة ومش عايزين كلام زيادة.. وعشمي".

غياب بشرى عن دراما رمضان 2026

وغابت بشرى عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، وكانت آخر مشاركاتها الدرامية من خلال مسلسل سيد الناس الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك في بطولته عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد رزق، وأحمد زاهر.

مشاركة بشرى في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يُذكر أن بشرى شاركت في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي انطلقت فعالياته يوم 20 أبريل الجاري، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.

