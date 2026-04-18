ظهرت ملكة جمال العالم 2025، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي ارتدته أوبال؟

أطلت أوبال مرتدية فستانا طويلا بطبعات مميزة تجمع بين اللونين الأزرق والأبيض مع لمسات من الأسود، ما يمنحها طابعا جذابا.

وجاء الفستان بتصميم طويل مع أكمام طويلة وياقة مفتوحة على شكل V، ما أضفى عليه لمسة من الأناقة.

كيف أبرز التصميم أنوثة قوامها؟

كما تميز بوجود حزام عند الخصر يبرز شكل قوامها بطريقة أنثوية، مع قصة انسيابية على الجسم.

هل كان المكياج وتسريحة الشعر متناسقين مع الإطلالة؟

اعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا يتناسب مع لون بشرتها ويبرز ملامحها بشكل طبيعي، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، أضفت لمسة هادئة وانسيابية على مظهرها.

ما الإكسسوارات التي اختارتها؟

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

هل تتميز ملكة جمال العالم بحضور لافت وإطلالات تجمع بين الأناقة والجرأة؟

تُعرف ملكة جمال العالم 2025 بحضورها اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنشر باستمرار صورا إطلالاتها التي تجمع الأناقة والجرأة.

وتتنوع خياراتها بين الفساتين الطويلة والقصيرة وحتى الإطلالات الكاجوال، ما يجعلها دائما تخطف أنظار متابعي الموضة ومحبيها.