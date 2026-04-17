أعلنت منصة "تي سي كاندلر" ترشيح اليوتيوبر والمغنية السورية بيسان إسماعيل ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2026.

في هذا الصدد، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "magnavme".

من هي بيسان إسماعيل؟

- بيسان إسماعيل، يوتيوبر ومغنية سورية.

- وُلدت في مدينة السويداء بسوريا عام 2003، وتُقيم حاليا في دبي.

- تبلغ من العمر 23 عاما.

كيف بدأت بيسان شهرتها؟

- أطلقت قناتها على يوتيوب في مارس 2018، حيث قدمت محتوى متنوعا.

- حققت انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بفضل أسلوبها العفوي وحضورها المميز.

ما أبرز نجاحات بيسان إسماعيل؟

- نجحت كـ صانعة محتوى ويوتيوبر ومغنية، وقدمت أغاني أحبها الجمهور.

- تواصل الحفاظ على حضور قوي عبر منصات مثل إنستجرام ويوتيوب.

ماذا عن حياتها الشخصية؟

- أعلنت خطوبتها من التيكتوكر الفلسطيني أنس الشايب في ديسمبر 2023، قبل أن تنفصل عنه لاحقا.

- كما احتفلت بمحمود ماهر واحتفلت بخطوبتهما في مايو 2024، إلا أن العلاقة انتهت أيضا.

كيف تتفاعل بيسان مع جمهورها؟

- تحرص على مشاركة يومياتها وأحدث إطلالاتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل.

- توثق مغامراتها وتقدم محتوى متنوعا، يشمل تحديات ومقاطع غنائية من تأليفها.

هل لها حضور في الفعاليات؟

- لفتت الأنظار خلال مشاركتها في مهرجان Joy Awards 2026 بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء.

- تُعرف بأناقتها وتنوع اختياراتها بين الإطلالات الكاجوال والفساتين الراقية.

كم عدد متابعين بيسان إسماعيل؟

- يتابعها 13.5 مليون شخص على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

