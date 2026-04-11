خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها الساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جاءت إطلالة هنا الزاهد؟

ظهرت هنا بإطلالة أنيقة لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود بنقشة "البولكا دوت" الكلاسيكية، ما أضفى على اللوك لمسة من الحيوية والأنوثة.

وجاء الفستان بتصميم ناعم منسدل على الجسم، مع تفاصيل راقية من خامة "الدانتيل" عند منطقة الياقة، ما أضاف إليه طابعا أنثويا ناعما.

ما تفاصيل الإكسسوارات؟

نسقت إطلالتها مع قبعة سوداء أنيقة ونظارة شمسية بنفس اللون، ما منح اللوك لمسة من الرقي والفخامة.

من صمم إطلالتها؟

وجاء تصميم الفستان من علامة الأزياء "latelierdmia"، المتخصصة في تصميم الأزياء والفساتين.

كيف جاء المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل وديان محيي.

بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، بواسطة صالون"Luxury Hair Salon" للتجميل.

ما تفاصيل المجوهرات التي اختارتها هنا الزاهد؟

زينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة.