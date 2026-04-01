لفتت الفنانة يارا السكري الأنظار بإطلالة ناعمة وأنيقة، خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت يارا السكري؟

اختارت يارا السكري فستانا طويلا يجمع بين اللونين الأزرق والأبيض، وجاء بتصميم "أوف شولدر" أبرز جمال منطقة الكتفين، مع قصة انسيابية ناعمة انسدلت على الجسم بشكل أنيق، ما منحها إطلالة جذابة وبسيطة معا.

كيف نسقت يارا السكري مكياجها وتسريحة شعرها؟

اعتمدت يارا مكياجا ناعما بدرجات النيود، ما أضفى على ملامحها لمسة طبيعية هادئة، بينما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب بسيط.

كيف نسقت إكسسواراتها وحقيبتها؟

نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأزرق، جاء متناسقا مع ألوان الفستان، كما أكملت اللوك بإكسسوارات أنيقة وبسيطة مكونة من حلق.

لماذا يعد ارتداء القبعة مع الفساتين خيارا أنيقا وعمليا؟

وفقا لموقع "yocolorado"، ارتداء القبعة مع الفساتين يمنح الإطلالة لمسة أنيقة ومميزة دون مجهود كبير، فهي تضيف طابعًا عصريا أو كلاسيكيا حسب تصميمها، كما تساعد على إبراز الشخصية وإكمال اللوك بشكل متناسق، خاصة عند اختيار ألوان وخامات تتماشى مع الفستان، كما فعلت الفنانة يارا السكري.

إضافة إلى، توفر القبعة فائدة عملية مثل الحماية من أشعة الشمس، خاصة في الإطلالات النهارية، كما تساعد على إبراز ملامح الوجه بطريقة جذابة.

اقرأ أيضا:

جمعت بين الأناقة والبساطة.. نادين الراسي بلوك مميز

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة مخملية جذابة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة راقية.. سر اللوك؟



