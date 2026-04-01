لفتت الممثلة السورية الشابة هبة نور الأنظار بإطلالة جريئة، خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت هبة نور؟

اختارت هبة نور فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بتصميم جريء حيث تميز بالشفافية من الأسفل، مع فتحة عند منطقة الصدر أبرزت أنوثتها، ونسقت معه بليزر بنفس اللون لإضافة لمسة من الأناقة العصرية.

الإطلالة حملت توقيع مصمم الأزياء نمر سعادة، فيما تولى تنسيقها الاستايلست جوني ماتا.

ما سر جاذبية مكياج وتسريحة هبة نور؟

اعتمدت هبة مكياجا ترابيا قويا يتناغم مع لون بشرتها، مع إبراز رسمة العيون بشكل لافت، وهو ما أضفى جاذبية على ملامحها، بإشراف خبير التجميل أحمد أحمد.

أما تسريحة الشعر، اختارتها مرفوعة لأعلى بأسلوب أنيق، نفذها مصفف الشعر مايكل نادر، ما منحها إطلالة متكاملة تجمع بين البساطة والفخامة.

ما الإكسسوارات التي أكملت إطلالتها؟

أكملت هبة نور إطلالتها بإكسسوارات أنيقة وبسيطة، تمثلت في حلق وأسورة، ما أضفى لمسة ناعمة دون مبالغة، وحافظ على توازن الإطلالة.

اقرأ أيضا:

جمعت بين الأناقة والبساطة.. نادين الراسي بلوك مميز

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة مخملية جذابة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة راقية.. سر اللوك؟



