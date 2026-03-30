قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب شركات أسعار الأجهزة المنزلية رفعت أسعارها بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و10% باختلاف الأصناف والأنواع.

أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية

وأضاف هلال، لمصراوي، أن هذة الزيادة جاءت بعد أسبوعين من ارتفاع أسعار المحروقات والسولار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قررت في بداية شهر مارس الجاري، رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

وأشار هلال، أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار مثل ارتفاع أسعار نولون الشحن البحري واللوجيستي بعد الحرب بين أمريكا وإيران، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ارتفاع قياسي جديد ليتخطى مستوى الـ 54 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه وفق بيانات منشورة على مواقع 6 بنوك.

وأشار هلال، أنه على الرغم من حالة الركود التي يعاني منها السوق، إلا أنه لا مفر من الزيادة بسبب ارتفاع التكلفة على المصانع.