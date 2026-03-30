انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.62% عند مستوى 45189 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين، ليسجل بذلك أكبر خسارة يومية منذ 25 فبراير الماضي.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 5.4 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.27% عند مستوى 46404 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم أم بي للهندسةM.B بنسبة 10.31%، ليغلق على سعر 3.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.88 جنيه.

وتراجع سهم يو للتمويل الاستهلاكى بنسبة 5.96%، ليغلق على سعر10.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.90 جنيه.

وهبط سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 5.51%، ليغلق علي سعر 266.46 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 282 جنيه.

وانخفض سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 5.22%، ليغلق علي سعر25.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26.64 جنيه.

وتراجع سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.14%،ليغلق على سعر 36.90 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38.90 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم