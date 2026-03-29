تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة شتوية كلاسيكية لافتة، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتنال إعجاب متابعيها بذوقها الأنيق.

ما تفاصيل إطلالة الفرو

اختارت جومانا معطفًا من الفرو باللون الرمادي، تميز بملمسه الناعم ولمعانه الراقي، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والأنوثة، وجعل مظهرها أكثر جاذبية وتميزًا.

ما سر اختيار الفرو الفاتح

نسّقت المعطف الرمادي مع فستان أسود من الشيفون، في تناغم أنيق جمع بين البساطة والرقي، ليبرز جمال الإطلالة دون مبالغة.

ما وصف المكياج وتسريحة الشعر المناسبة مع الإطلالة

اعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، ما عزز من إشراقتها الطبيعية، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة بانسيابية على الجانبين، لتكمل بها أناقتها الهادئة.

ما دلالة الفرو الرمادي في الموضة

وفق موقع "verywellmind"؛ فإن الفرو من القطع التي تعكس الفخامة في عالم الأزياء، نظرًا لارتباطه بالإطلالات الملكية، كما يمنح مرتديه حضورًا أنيقًا وجذابًا، خاصة في المناسبات الراقية.

هل هناك سهولة في تنسيق الفرو

يمتاز اللون الرمادي بمرونته في التنسيق، إذ يمكن دمجه بسهولة مع ألوان متعددة مثل الأسود، البرغندي، والأبيض، كما تلائم درجاته المختلفة معظم ألوان البشرة، ما يجعله خيارًا عمليًا وأنيقًا في آن واحد.

"سحر اللون الوردي".. تارا عبود تتألق بإطلالة أنيقة

بشرى بفستان قصير جذاب.. ما سر اللوك؟