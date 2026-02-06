لماذا ينبغي أن تنفق مما تحب وليس مما تفضل؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

قال الشيخ خالد الجندي إن الحياة الدنيا ليست دار إقامة أبدية للإنسان، مؤكدًا أنها أشبه بـ"فندق مؤقت" ينزل فيه المرء فترة ثم يرحل عنه تاركًا كل ما فيه، مهما بلغت درجة رفاهيته وجماله.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "دي إم سي"، أن هذا الفهم يجب أن يحكم تعامل المسلم مع دنياه، فلا ينشغل بالمُلك العارض عن الغاية الأصلية من خلقه، وهي عبادة الله والاستعداد للدار الآخرة.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن القبول الحقيقي للعبادة عند الله تعالى يتجلى حين ينفق الإنسان مما يحب قلبه، وليس مما يستغني عنه أو يفضل منه، مستدلًا بما ورد من مدح النبي ﷺ للأشعريين الذين كانوا يتقاسمون قوتهم القليل في تعاون وإيثار نادر.

وأكد أن قيمة الصدقة تكمن في خروجها من القلب قبل اليد، مشيرًا إلى أن الإنفاق مما له مكانة في النفس يُربّيها على الإخلاص ويجردها من التعلق بالدنيا، مما يجعل العمل أكثر صدقًا وأقرب إلى القبول.

وأكد الجندي أن شهر رمضان المبارك يمثل محطة سنوية عظيمة لترسيخ هذه المعاني السامية، من خلال الصيام والصدقة ومساعدة المحتاجين، مشيرًا إلى أن فهم حقيقة الدنيا المؤقتة هو الطريق لحياة قلبية مطمئنة وسعي حثيث نحو ما هو باقٍ لا يفنى.

