توضيح مهم من الأوقاف بشأن مسابقة حفظ القرآن الكريم 2026

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء الخميس، بدء الاختبارات الشفوية المركزية للمسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومعرفة أسباب النزول لعام 2026، والتي ستُقام يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، بمسجد الرحمة بباب اللوق، بجوار مبنى الوزارة القديم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ونشرت "الوزارة" أسماء من يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية، داعيةً جميع المديريات إلى التنبيه على هؤلاء بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحددين لأداء التصفية الشفوية.

وشددت على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، مؤكدة التزام جميع المتسابقين بالشروط التي سبق الإعلان عنها، مع التنويه بأنه سيتم استبعاد أي متسابق لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

للاطلاع على أسماء المتسابقين، يمكن الدخول على الرابط الرسمي المخصص لذلك عن طريق، الضغط هنا

