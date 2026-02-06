إعلان

توضيح مهم من الأوقاف بشأن مسابقة حفظ القرآن الكريم 2026

كتب : أحمد العش

12:36 ص 06/02/2026

وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء الخميس، بدء الاختبارات الشفوية المركزية للمسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومعرفة أسباب النزول لعام 2026، والتي ستُقام يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، بمسجد الرحمة بباب اللوق، بجوار مبنى الوزارة القديم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ونشرت "الوزارة" أسماء من يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية، داعيةً جميع المديريات إلى التنبيه على هؤلاء بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحددين لأداء التصفية الشفوية.

وشددت على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، مؤكدة التزام جميع المتسابقين بالشروط التي سبق الإعلان عنها، مع التنويه بأنه سيتم استبعاد أي متسابق لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

للاطلاع على أسماء المتسابقين، يمكن الدخول على الرابط الرسمي المخصص لذلك عن طريق، الضغط هنا

اقرأ أيضا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف مسابقة حفظ القرآن الكريم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
رياضة محلية

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"
"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
أخبار مصر

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت