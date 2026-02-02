خطفت عارضة الأزياء الإيطالية الفرنسية ديفا كاسيل، ابنة النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، الأنظار خلال عرض أزياء المصمم اللبناني إيلي صعب ضمن أسبوع الأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026 في باريس.

وظهرت "ديفا" على منصة العرض بفستان ذهبي جمع بين الجرأة والأناقة، يتميز بصدر جريء وتصميم منفوش من الأسفل جعلتها تبدو كالأميرات، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، أضفت على إطلالتها لمسة أنثوية ساحرة.

قميص جريء وجيب قصير

ارتدت قميصا بنيا بقصة جريئة عند الصدر، مع جيب قصير بنفس اللون، وحزام أسود عند الخصر، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ما أضفى لمسة أنيقة وعصرية على إطلالتها.

فستان بليزر شفاف

اختارت ديفا إطلالة أخرى بفستان بليزر شفاف باللون الأسود، ونسقت معه أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع شعر ويفي منسدل على الجانبين وحذاء أسود متناسق، ما أضفى على اللوك لمسة قوية وجريئة.

فستان أبيض أنيق

ظهرت أيضا بفستان طويل أبيض بقصة الكب، تصميم انسيابي على الجسم، مع أحمر شفاه أحمر ناري وحقيبة يد باللون الأخضر الفاتح، وحجاب رأس بنفس لون الفستان.

فستان أسود قصير بشراشيب

كما تألقت ديفا بفستان قصير أسود، مزين بالشراشيب وفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين وشفاف جزئيا، مع تسريحة شعر كيرلي منسدلة.

فستان بنفسجي قصير

ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون البنفسجي، ضيقا على الجسم، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر ويفي منسدلة بشكل عفوي.

فستان "أوف وايت" شفاف

كما ظهرت بفستان طويل من الدانتيل والقماش الشفاف باللون "أوف وايت"، مع قفازات طويلة شفافة باللون الأسود، ومكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.