النرويج: سنعتقل نتنياهو إذا قدم إلى أراضينا

كتب : مصراوي

08:59 م 14/02/2026

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي

كتب- محمود الطوخي

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، السبت، إن الوضع في الضفة الغربية مترد.

وحذّر بارث إيدي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني، من أن ما يحدث في الضفة الغربية يضعف مسار حل الدولتين، مؤكدا دعم النرويج للمحكمة الجنائية الدولية في إدانتها لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين سابقين وأنه سيتم اعتقالهم إذا ما سافروا إلى بلاده.

وفيما يخص الأوضاع في سوريا، أشار بارث إيدي إلى أن الحكومة السورية تحقق نجاحا في إشراك الجميع دون إقصاء.

بدورها، قالت عضو المجلس التنفيذي لغزة سيجريد كاخ، إن القانون الدولي يجب على أن يطبق على الجميع ونرفض سياسة الكيل بمكيالين.

