جذابة ومتنوعة.. أجمل إطلالات النجمات في أسبوع الموضة بنيويورك 2026

ندى كوسا تتألق بلوك غير تقليدي في أحدث ظهور لها

مع انطلاق فعاليات أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2026-2027، تألقت مجموعة من النجمات بإطلالات مميزة لفتت الأنظار، حيث تميزت التصاميم بالجرأة والفخامة.

فيما يلي، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات في أسبوع الموضة بنيويورك 2026، وفقا لموقعي "buzzfeed"، و"pagesix".

جيجي حديد

ظهرت عارضة الأزياء جيجي حديد بكروب توب مكون من قطعتين باللون البني الداكن بقصة "الكورساج"، مع حزام فضي عند الخصر وتوب أسود، مع مكياج ناعم وحقيبة يد باللون الأسود.

وفي إطلالة أخرى، أطلت بفستان بني طويل منسدل مزين عند الكتفين بتفصيل شبكي معدني، مع حزام عريض من الجلد البني وأقراط طويلة بأسلوب السلاسل المعدنية، لتجمع بين الانسيابية والصلابة في آن واحد.

آن هاثاواي

الممثلة الأمريكية آن هاثاواي اختارت فستانا أسود طويلا بقصة انسيابية، مع شال فرو بني، مكياج نيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

أوليفيا مون

أما عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية أوليفيا مون، اختارت بدلة باللون البني مع توب بيج، مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت الإطلالة مع كلاتش وحذاء باللون الأسود.

جين كراكوفسكي

بينما الممثلة جين كراكوفسكي تألقت بجاكيت قصير من المخمل الأسود، مع حذاء وكلاتش بنفس اللون، مكياج ترابي متناسق، ما منحها إطلالة أنيقة وعصرية معا.

إيل فانينج

ظهرت الممثلة الأمريكية إيل فانينج بفستان طويل أبيض من الشيفون مزين بتطريزات لامعة، مع جاكيت جلد وفرو باللون البني الفاتح، لتجمع بين الفخامة والجرأة في إطلالة جذابة.

آفا فيليب

اختارت عارضة الأزياء والممثلة آفا فيليب فستانا طويلا منفوشا باللون الأسود بأسلوب الأميرات، مع شعر منسدلا على الجانبين ومكياج بسيط، ما منحها إطلالة كلاسيكية مميزة.