وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجانب الأمريكي اقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا مستعدة للنظر في مثل هذه المقترحات، مؤكدًا أن هذه الأراضي هي أراضٍ أوكرانية ويجب أن تبقى كذلك، وأن الانسحاب ليس خيارًا، خاصة مع وجود 200 ألف أوكراني يعيشون هناك.

وأضاف أن أوكرانيا لم تنسحب في اليوم الأول من الحرب، ولذلك لا يمكنها الهروب الآن.

وأوضح أن بلاده مستعدة لمناقشة فكرة المنطقة الاقتصادية الحرة، وربما تكون خطوة مهمة لتحقيق تسويات والمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدًا الاستعداد لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

وتساءل عن استعداد الجانب الروسي لتقديم تنازلات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تسمع أي بوادر تسوية من موسكو، وأنها ترغب في سماع شيء من الجانب الروسي.