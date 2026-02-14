في الدورة السابقة لحفل جوائز الأوسكار 2026، تألقت العديد من النجمات بمجموعة من الفساتين الجريئة التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

ومع اقتراب الحفل، إليكم أبرز الإطلالات الجريئة للنجمات في الدورة السابقة، وفقا لموقع "people".

ديمي مور.. فضي بقصة "حورية البحر"

اختارت الممثلة ديمي مور فستانا طويلا باللون الفضي مزينًا بتطريزات لامعة وبقصة مكشوفة عند منطقة الصدر، بصيحة "حورية البحر"، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت معها أقراط طويلة وساعة يد أنيقة.

ليلى روز ديب.. الأسود الشفاف والدانتيل

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية الأمريكية ليلى روز ديب بلوك جريء بفستان طويل أسود، شفاف عند منطقة الصدر ومزين بالدانتيل والترتر من دار أزياء "شانيل"، اعتمدت معه مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

فيليسيتي جونز.. الفضي مع لمسة "هاف ستومك"

الممثلة الإنجليزية فيليسيتي جونز اختارت فستانا فضيا طويلا بقصة ضيقة أبرزت قوامها، مع لمسة "الهاف ستومك"، و أكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة، مع حلق وخاتم لإضافة لمسة فاخرة.

راشيل سينوت.. فستان بقصة ضيقة

وفقا لموقع "harpersbazaar"، ارتدت الممثلة الأمريكية راشيل سينوت فستانا طويلا باللون الفوشيا، مزينا بتطريزات لامعة وبقصة ضيقة على الجسم، مع مكياج وردي وتسريحة شعر انسيابية، ليجمع اللوك بين الجرأة والأناقة.

راشيل زيجلر.. الفضي الشفاف

ظهرت الممثلة والمغنية الأمريكية راشيل زيغلر بفستان فضي طويل شفاف عند منطقة الخصر ومكشوف عند الصدر، مع أقراط طويلة وخاتم، مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.

دوجا كات.. فستان تايجر بظهر مكشوف

أطلت مغنية الراب الأمريكية دوجا كات بفستان طويل بقصة ضيقة عند الخصر ونقشة التايجر، مع ظهر مكشوف وتسريحة شعر مرفوعة، ومكياج ترابي متناسق مع لون بشرتها.

أميليا ديمولدنبرج.. البيبي بلو مع لمسة "هاف ستومك"

ارتدت الكاتبة والإعلامية الإنجليزية أميليا ديمولدنبرج فستانا طويلا باللون البيبي بلو، مكشوف عند الصدر وبصيحة "هاف ستومك"، مع تسريحة شعر مسندلة على الكتفين ومجوهرات ماسية من أقراط طويلة، لإطلالة تجمع بين الرقي والجرأة.