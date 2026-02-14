مصراوي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إن بلاده بحاجة ملحة إلى الوصول إلى البحر، محذرًا، قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي الجارية، من أن إثيوبيا لا يمكنها الاستمرار في البقاء دولة حبيسة ويجب أن تحصل على منفذ بحري.

وقال آبي أحمد خلال كلمته أمام الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، : "إن أمن واستقرار القرن الأفريقي يعتمدان على حصول إثيوبيا على منفذ بحري".

وأكد آبي أحمد أن على أفريقيا إعادة تعريف كيفية تقييمها وإدارتها لثرواتها الطبيعية، والانتقال من مجرد الاستخراج إلى التصميم والحوكمة والاستخدام المستدام.

وقال مخاطبًا رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مقر الاتحاد الأفريقي: "تكمن قوة أفريقيا ليس فقط فيما تستخرجه، بل فيما تصممه وتبنيه وتديره".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع المياه باعتبارها محركًا للتحول الهيكلي، لا مجرد مورد محدود. ودعا آبي الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق في إطار "رؤية أفريقيا للمياه 2025"، التي تهدف إلى ضمان استخدام عادل ومستدام للمياه في أنحاء القارة.