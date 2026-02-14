إعلان

آبي أحمد: لا يمكن لإثيوبيا الاستمرار كدولة حبيسة ويجب أن تحصل على منفذ بحري

كتب : مصراوي

02:48 م 14/02/2026

آبي أحمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إن بلاده بحاجة ملحة إلى الوصول إلى البحر، محذرًا، قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي الجارية، من أن إثيوبيا لا يمكنها الاستمرار في البقاء دولة حبيسة ويجب أن تحصل على منفذ بحري.

وقال آبي أحمد خلال كلمته أمام الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، : "إن أمن واستقرار القرن الأفريقي يعتمدان على حصول إثيوبيا على منفذ بحري".

وأكد آبي أحمد أن على أفريقيا إعادة تعريف كيفية تقييمها وإدارتها لثرواتها الطبيعية، والانتقال من مجرد الاستخراج إلى التصميم والحوكمة والاستخدام المستدام.

وقال مخاطبًا رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مقر الاتحاد الأفريقي: "تكمن قوة أفريقيا ليس فقط فيما تستخرجه، بل فيما تصممه وتبنيه وتديره".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع المياه باعتبارها محركًا للتحول الهيكلي، لا مجرد مورد محدود. ودعا آبي الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق في إطار "رؤية أفريقيا للمياه 2025"، التي تهدف إلى ضمان استخدام عادل ومستدام للمياه في أنحاء القارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

آبي أحمد الرئيس الإثيوبي قمة الاتحاد الأفريقي الجارية إثيوبيا دولة حبيسة إثيوبيا بدون منفذ بحري مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي حصول إثيوبيا على منفذ بحري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
اقتصاد

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
لتشجيع العطاء وثقافة التطوع.. الإمارات تحتفل غدًا بـ"صُناع الأمل" في الوطن
أخبار مصر

لتشجيع العطاء وثقافة التطوع.. الإمارات تحتفل غدًا بـ"صُناع الأمل" في الوطن
بالفيديو.. شجار عنيف يجبر طائرة تركية متجهة لبريطانيا على الهبوط في بلجيكا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. شجار عنيف يجبر طائرة تركية متجهة لبريطانيا على الهبوط في بلجيكا
مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"