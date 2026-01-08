إعلان

بـ "صيحة البامب".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

كتب : نرمين ضيف الله

04:50 م 08/01/2026 تعديل في 04:50 م
    Find me where the magic happens ✨😘💫 (1) (1)
    Find me where the magic happens ✨😘💫 (2) (1)
    Find me where the magic happens ✨😘💫 (4) (1)
    Find me where the magic happens ✨😘💫 (3) (1)

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة شتوية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت نسرين مرتدية جاكيت بامب طويل بلون بيج فاتح أو "جملي"، يتميزبتصميمه المبطن بالريش، ويصل طوله تقريباً إلى الكاحل، مع حزام يحدد الخصر.

ونسّقت إطلالتها مع حذاء شتوي قصير مريح بلون بني فاتح مع تفاصيل فرو صناعي، وحقيبة يد صغيرة من الجلد بلون بني.

كما أضافت وشاحاً أبيض وقبعة مستوحاة من شخصية ميكي ماوس.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات هادئة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقاً لمجلة الموضة العالمية Vogue، فإن الجاكيت البامب عنصراً أساسياً في خزانة الشتاء لموسم 2025/2026.

ودلالته: الأناقة كان الجاكيت البامب في الأصل مصمماً للحماية من الظروف الجوية القاسية (مثل الصقيع والرياح)، تطور ليصبح قطعة عصرية تجمع بين الدفء الفائق والأناقة، حيث يتم تنسيقه الآن كجزء أساسي من الإطلالة.

واللون البيج من الألوان الحيادية مثل البيج، الكريمي، والجملي تعتبر أساسية في مجموعات الشتاء لعام 2026.

نسرين طافش تتألق بإطلالة شتوية صيحة البامب موضة

