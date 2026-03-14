أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، عن تنفيذ "الموجة الحادية والخمسين من عملية وعده صادق 4"، مستهدفة قاعدة "الخرج" العسكرية السعودية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

وأوضح البيان، أن العملية انطلقت تحت الرمز المقدس "يا علي بن موسى الرضا"، واُستخدمت فيها "رشقات صاروخية مشتركة من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والصلب"، ردا على الهجمات التي استهدفت الأراضي الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "تسنيم"، اليوم السبت.

قاعدة "الخرج".. هدف استراتيجي

حدد الحرس الثوري قاعدة "الخرج" هدفا للعملية باعتبارها "منطلق الهجمات ضد الوطن"، مشيرا إلى أن القاعدة تُعد المركز الرئيسي "لتجهيز مقاتلات F-35 وF-16 التابعة للجيش الأمريكي".

كما أكد البيان، أن المنشأة المستهدفة تُستخدم "كمستودع رئيسي للوقود وقاعدة أساسية لطائرات الإنذار المبكر (أواكس) الأمريكية"، مما يجعل ضربها استهدافا مباشرا للقدرات الجوية واللوجستية الأمريكية في المنطقة.

إهداء العملية للشهداء

وفي لفتة رمزية، أعلن الحرس الثوري، أن هذه الموجة الصاروخية "مُهداة إلى روح اللواء الشهيد أبو القاسم بابائيان وزوجته الشهيدة"، حيث تتزامن هذه العملية في ظل تصاعد التوترات العسكرية المباشرة، حيث تسعى طهران من خلالها إلى تأكيد قدرتها على ضرب القواعد التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية المتطورة.



تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.