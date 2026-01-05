إلهام شاهين بإطلالة راقية.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كيف نسقت رازان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

أطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت إلهام بجمبسوت باللون الأسود ونسقت أسفله توب باللون البيج.

وفقا لـ "dressforanight"، ارتداء جمبسوت باللون الأسود يمنح الإطلالة رقي وجاذبية، كما إنه يتناسب مع السهرات والحفلات والمناسبات الرسمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت إلهام أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عالي باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وحلق.