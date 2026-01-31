إعلان

انسحاب "قسد" من قريتين في ريف حلب تطبيقًا للاتفاق مع حكومة دمشق

كتب : مصراوي

04:49 م 31/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

( د ب أ)

انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من قريتين في ريف حلب الشرقي، تطبيقًا للاتفاق الجديد مع الحكومة السورية .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن "قوات قسد انسحبت من قريتي شيوخ فوقاني وشيوخ تحتاني في ريف حلب الشرقي، وتوجهت نحو مناطق أخرى بينها منطقة بندر وتعلك، وذلك ضمن ترتيبات ميدانية جديدة في المنطقة".

وأضاف أنه من المقرر أن تدخل قوات الأمن العام السوري إلى بلدة شيوخ صباح غد الأحد، في خطوة تهدف إلى تأمين المنطقة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم، بعد فترة من التوترات والتحركات العسكرية.

ويأتي هذا التطور في سياق اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا تم الإعلان عنه أمس الجمعة، مع التفاهم على آلية لدمج قوات قسد في الجيش السوري.

وينص الاتفاق على حصر دخول قوات محدودة من الأمن الداخلي إلى مدينتي الحسكة والقامشلي فقط، مقابل انسحاب قسد من نقاط التماس في عدد من المناطق.

قوات سوريا الديمقراطية قسد ريف حلب الحكومة السورية

