شيماء سيف بإطلالة شتوية أنيقة.. ما سر اللوك؟

كيف نسقت نوال الزغبي إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة شيماء سيف بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت شيماء فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد بقصة منفوشة من الأسفل، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واختارت مع إطلالتها جاكيت بصيحة الفرو باللون البني.

وأضافت لمسة فخمة لإطلالتها بارتداء جاكيت طويل بصيحة الفرو باللون البني.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل وحقيبة بنقشة "التايجر"، بالإضافة إلى قبعة باللون الأسود.

وفقا لموقع "quora"، ارتداء جاكيت بصيحة الفرو يمنحك دفئا خلال الأيام الباردة، كما أنه يضيف لمسة من الفخامة والجاذبية.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم جاكيت الفرو في إبراز القوام بشكل جذاب، بفضل تصميمه المنسدل الذي يضفي لمسة من الرقي إلى مظهرها.