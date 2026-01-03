"بصيحة الظهر المكشوف".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ميس حمدان
كتب : أسماء مرسي
كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة ميس حمدان بإطلالة لامعة وجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أطلت ميس مرتدية فستان طويل باللون الأخضر، تميز بأنه بصيحة الظهر المكشوف، ومزين بتطريزات لامعة.
كما جاء بتصميم ضيق على الجسم أبرز قوامها بشكل لافت.
الفستان من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها من تنفيذ خبير التجميل وائل فارس.
واختارت أن تترك خصلات شعرها القصير منسدلا.
ونسقت مع اللوك حذاء باللون الفضي اللامع.
وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.