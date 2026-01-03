مستشفى الأزهر بدمياط تنجح في استخراج منشار كهربائي من بطن طفل - صور

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نجح فريق قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط في إجراء تدخل جراحي بالغ الدقة لاستخراج جسم معدني حاد (منشار كهربائي) من بطن طفل، دون إحداث أي إصابة بالأمعاء أو بالأعضاء الحيوية، ودون تسجيل أية مضاعفات أثناء أو بعد إجراء العملية.

وقد جرى التعامل مع الحالة وفق خطة طبية عاجلة ومحكمة استندت إلى التقييم الدقيق والسريع للحالة منذ لحظة الاستقبال، واتخاذ القرار الجراحي المناسب في توقيت بالغ الحساسية، إلى جانب التكامل الكامل بين فرق جراحة الأطفال والتخدير والتمريض والرعاية الطبية، وهو ما أسفر عن إنقاذ حياة الطفل وخروجه من غرفة العمليات في حالة صحية مستقرة.

وجاء هذا التدخل الجراحي الدقيق تحت رعاية الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب للبنين رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات، والدكتور عادل دياب، مدير عام مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة، بما يعكس دعم قيادات الجامعة المستمر للقطاع الطبي والفرق العلاجية.

وأُجريت العملية تحت إشراف الدكتور محمد شاهين، رئيس قسم جراحة الأطفال، وبمشاركة الدكتور محمد أنور، مدرس جراحة الأطفال، فيما تولّى التدخل الجراحي العاجل كل من الدكتور محمد كمال، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والطبيب حمدي محمد، طبيب مقيم جراحة الأطفال، والطبيب عبد الرحمن أيمن، طبيب جراحة الأطفال، إلى جانب طبيبة الامتياز مروة صلاح.

كما شارك في العملية فريق التخدير الذي ضم الدكتور مصطفى صالح، والطبيب أحمد سليمان، والطبيب عبد الله أحمد، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي أدى دوره بكفاءة عالية، وضَمَّ الممرضات: مها عمارة، وأموره شطا، ومريم زكريا، ومنى خليل، وأسماء ياسر، وآية ربيع، في إطار منظومة عمل متكاملة هدفت إلى تحقيق أعلى درجات الأمان للمريض.

وتواصلت الرعاية الطبية للطفل عقب الجراحة من خلال فريق رعاية الأطفال الذي ضم: الطبيب محمد فوزي، والطبيب محمد نبيل، والممرضتين: ياسمين أدهم، ودنيا سامح، حيث جرى الاطمئنان على الحالة العامة واستقرار المؤشرات الحيوية.

كما أسهم فريق تمريض الاستقبال في التعامل الأولي السريع مع الحالة منذ وصولها، بقيادة سحر جابر، مشرفة الاستقبال، وبمشاركة إيمان معوض، وإيمان جابر، وإماني الشافي، وآلاء ناصر.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد