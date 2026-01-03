إعلان

فنزويلا تطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة

كتب : مصراوي

12:41 م 03/01/2026 تعديل في 12:59 م

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات

صرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بأن الحكومة لا تعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح يوم السبت أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا" وأن مادورو وزوجته قد تم القبض عليهما وإخراجهما من البلاد.

وقال رودريغيز في مكالمة صوتية مع قناة VTV فنزويلا الحكومية: "نطالب بتقديم دليل فوري على وجود الرئيس مادورو والسيدة الأولى على قيد الحياة من قبل حكومة الرئيس دونالد ترامب".

وأضافت أن الهجوم الأمريكي تسبب في مقتل مسؤولين وعسكريين ومدنيين في جميع أنحاء البلاد.

