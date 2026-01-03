إعلان

سيناتور ديمقراطي أمريكي: الحرب ضد فنزويلا غير قانونية

كتب : مصراوي

12:54 م 03/01/2026

قصف فنزويلا

بعد وقت قصير من شن الولايات المتحدة غارات في فنزويلا، كتب السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو من ولاية أريزونا على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن "هذه الحرب غير قانونية".

ووصف السيناتور وهو جندي سابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية خدم في العراق، الحرب بأنها "الحرب الثانية غير المبررة في حياتي"، حسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وأعرب السيناتور الجمهوري، مايك لي من ولاية يوتا عن شكوكه قائلا في منشور على موقع إكس "أتطلع إلى معرفة ما إذا كان هناك أي شيء قد يبرر هذا الإجراء دستوريا في غياب إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوة العسكرية".

الولايات المتحدة فنزويلا كاراكاس

