مصرع طفل بطلق ناري خلال مشاجرة بحي الأربعين في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقى طفل في السويس مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر مشاجرة وقعت قرب منزله بحي الأربعين قبل أيام، استخدم فيها المشاركون أسلحة نارية.

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارًا من نقطة شرطة المجمع الطبي يفيد مصرع الطفل أحمد السيد، 11 عامًا، مقيم بمنطقة الألبان بحي الأربعين، أثناء تلقيه العلاج بالعناية المركزة، بعد إصابته بطلق ناري في مشاجرة.

وأفاد شهود عيان وجيران الطفل أن المشاجرة وقعت بين عدة أشخاص خارجين عن القانون استخدموا أسلحة نارية، وتصادف وقوعها أثناء نزول الطفل أحمد من منزله لشراء بعض الأغراض من محل بقالة قريب.

وأضاف الشهود أن الطفل لم يتمكن من الفرار خوفًا من الأعيرة النارية، وأصيب بطلق خرطوش في الرأس وسقط غارقًا في الدم، قبل أن ينقله الأهالي بسرعة إلى المجمع الطبي، حيث قرر أطباء قسم الطوارئ إحالته إلى العناية المركزة.

وتكثف مباحث الأربعين جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين المشاركين في المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.