"سحر اللون الأخضر".. بوسي بلوك جذاب وأنيق

كتبت- شيماء مرسي

05:57 م 27/01/2026
    المطربة بوسي (4)
    المطربة بوسي (2)
    المطربة بوسي (3)

تألقت المطربة بوسي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بوسي بـ تي شيرت باللون الاخضر ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الداكن.

وفقا لـ "lemon8"، ارتداء اللون الأخضر يعد مناسبا للإطلالات الكاجوال واليومية، كما إنه يصلح لمختلف المواسم خصوصا فصل الشتاء.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت بوسي أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأخضر يتماشى مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وساعة يد وخاتم.

