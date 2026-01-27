عبير صبري بإطلالة راقية.. سر اللوك

دنيا سامي بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أطلت عبير بجاكيت جلد باللون الأسود ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

وبحسب "instyle"، ارتداء جاكيت باللون الأسود يعد قطعة كلاسيكية يمكن ارتداؤها في مختلف المواسم، حيث إنه يضيف لمسة من الفخامة والأناقة لأبسط الإطلالات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون بدرجات النيود.

وتركت عبير خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية جذابة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد وحذاء طويل باللون الأسود.