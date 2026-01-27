دنيا سامي بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة دنيا سامي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت دنيا فستان طويل باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة الميكب أرتيست "Zeka Makeup Artist".

واختارت دنيا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "سيف عبيد".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد وحذاء بكعب عالي باللون البيج.