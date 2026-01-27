ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة بالدوري

مروان عثمان يسجل أول هدف له بقميص الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16 بالدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 26 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة رقم 23 في المركز الرابع.

التشكيل الرسمي للأهلي أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

تشكيل فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: عمر عدلي، أحمد داهش، أحمد أيمن، سيف تقا.

الوسط: إسلام كانو، محمود دياسطي، محمد عبد الرحيم، محمد عبد العاطي، هشام محمد.

الهجوم: علي حسين.

أبرز أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من أحمد سيد زيزو يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب وادي دجلة يتصدى لها محمد الشناوي

الدقيقة 16: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها حارس مرمى وادي دجلة

الدقيقة 23: تسديدة من لاعب وادي دجلة تصطدم بدفاع النادي الأهلي

الدقيقة 25: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي

الدقيقة 35: محاولات مستمرة من الأهلي لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 44: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: زيزو يحرز الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية المباراة

الدقيقة 53: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بالقائم الأيمن لوادي دجلة

الدقيقة 57: رأسية من تريزيجيه يتصدى لها حارس مرمى وادي دجلة

الدقيقة 61: تسديدة قوية من زيزو تمر بجوار مرمى وادي دجلة

الدقيقة 67: مروان عثمان يحرز الهدف الثالث للأهلي في مرمى وادي دجلة

الدقيقة الدقيقة 75: حكم المباراة يوقف المباراة لتناول اللاعبين بعض السوائل

الدقيقة 81: تسديدة من حسين الشحات تمر بجوار القائم

الدقيقة 86: تسديدة قوية من هشام محمد تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: زيزو لاعب وادي دجلة يحرز الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة