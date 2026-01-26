إعلان

هلا السعيد بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هلا السعيد (1)
  • عرض 3 صورة
    هلا السعيد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة هلا السعيد بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت هلا فستان بليزر قصير باللون الأبيض مزينا بأزرار من الأمام باللون الذهبي.

وفقا لـ "whowhatwear"، الفستان البليزر القصير يبرز الأنوثة ويضيف لمسة من الجاذبية والجرأة والرقي، كما إنه يمكن ارتدائه في الحفلات والسهرات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هلا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني.

هلا السعيد إطلالة جريئة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
زووم

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها
أخبار السيارات

قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها
وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات
شئون عربية و دولية

وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات
قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة
أخبار مصر

قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقما قياسيا جديدا بختام جلسة اليوم
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقما قياسيا جديدا بختام جلسة اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات