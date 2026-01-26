هلا السعيد بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة هلا السعيد بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت هلا فستان بليزر قصير باللون الأبيض مزينا بأزرار من الأمام باللون الذهبي.

وفقا لـ "whowhatwear"، الفستان البليزر القصير يبرز الأنوثة ويضيف لمسة من الجاذبية والجرأة والرقي، كما إنه يمكن ارتدائه في الحفلات والسهرات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هلا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني.