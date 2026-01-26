إعلان

إنجي علاء بلوك ناعم.. كيف أطلت؟

كتب : شيماء مرسي

01:15 م 26/01/2026
ظهرت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

أطلت إنجي بجاكيت جينز قصير باللون الأزرق الفاتح ونسقت أسفله توب باللون الأسود وبنطلون جينز بنفس اللون.

وبحسب "instyle"، الجاكيت الجينز يمنح الإطلالة مظهرا عصريا وكاجوال يناسب الخروج اليومي أو الخروجات الغير رسمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت إنجي أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

