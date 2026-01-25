شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها بإطلالة ملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرنا بفستان قصير بني اللون ومزين بالشراشيب، بصيحة الكاب المكشوف الكتفيين.

واعتمدت مكياجا ناعم يناسب بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل إنسيابي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد ملون، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

بحسب "Octet"، يُنظر إلى اللون البني في عالم الموضة، على أنه لون محايد وطبيعي يضفي إحساساً بالدفء والأمان.

كما يرمز إلى الثبات، القوة، والموثوقية، اللون البني أصبح خياراً شائعاً، حتى أن البعض وصفه بأنه "الأسود الجديد" لموسم الخريف والشتاء.