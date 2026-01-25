إعلان

بإطلالة لافتة.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بلوك جريء

كتب : نرمين ضيف الله

05:22 م 25/01/2026 تعديل في 05:22 م

الفنانة ميرنا جميل (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها بإطلالة ملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرنا بفستان قصير بني اللون ومزين بالشراشيب، بصيحة الكاب المكشوف الكتفيين.

واعتمدت مكياجا ناعم يناسب بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل إنسيابي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد ملون، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

بحسب "Octet"، يُنظر إلى اللون البني في عالم الموضة، على أنه لون محايد وطبيعي يضفي إحساساً بالدفء والأمان.

كما يرمز إلى الثبات، القوة، والموثوقية، اللون البني أصبح خياراً شائعاً، حتى أن البعض وصفه بأنه "الأسود الجديد" لموسم الخريف والشتاء.

Such a fun day with the monkeys in the jungle 🦍🐒🦧🌴 (2)Such a fun day with the monkeys in the jungle 🦍🐒🦧🌴 (1) (1)

الفنانة ميرنا جميل فستان قصير بني اللون موضة لوك جريء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن
زووم

بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن
خطة الزوجة وعشيقها.. كيف قُتل مهندس بترول بعد عودته من غربته؟
حوادث وقضايا

خطة الزوجة وعشيقها.. كيف قُتل مهندس بترول بعد عودته من غربته؟
بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء
الموضة

بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي