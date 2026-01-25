إعلان

سقوط أخطر شبكة غش ذهب وفضة بالإسكندرية

كتب : مصراوي

08:00 م 25/01/2026

المضبوطات والأدوات المستخدمة في غش الذهب والفضة

وراء أبواب مخازن سرية أسفل عقار سكني بالإسكندرية، كانت تُدار واحدة من أخطر عمليات الغش التجاري في سوق المعادن النفيسة، ذهب وفضة مهربة، دمغات مزيفة، وملايين الجنيهات على وشك دخول الأسواق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مزاولة شخصين نشاطا إجراميا منظما بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

المتهمان تخصصا في الاتجار بالمشغولات الذهبية والفضية المهربة جمركيًا، وإعادة دمغها بدمغات مقلدة منسوب صدورها لجهات رسمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة.

المضبوطات

واتخذ المتهمان من أربعة مخازن غير مرخصة أسفل العقار محل سكنهما وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المخازن وضبط المتهمين، وبحوزتهما قرابة 3.5 طن مشغولات فضية، ونحو كيلوجرام مشغولات ذهبية مهربة ومدموغة بدمغات مقلدة، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الدمغات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 580 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الذهب الفضة شبكة غش الذهب الإسكندرية

