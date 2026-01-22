بلمسة جريئة.. رحمة رياض تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أطلت الفنانة رحمة رياض بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الفنانة رحمة رياض بفستان أسود ومطرز بشكل لافت، من تصميم المصمم العالمي زهير مراد.

تميز الفستان بقصته الأنيقة التي تجمع بين الجرأة والرقي، مزينًا بتطريزات براقة باللونين الفضي والذهبي على منطقة الصدر والرقبة العالية، مع كاب أسود مخملي ينسدل على الذراعين لإضافة لمسة ملكية ودافئة.

وفقا لموقع "Quora"، يرمز اللون الأسود اللامع في عالم الموضة إلى إحساسًا بالسلطة والثقة بالنفس، مما يجعله خيارًا شائعًا للمناسبات الرسمية والراقية.

يعتبر اللون الأسود رمزًا للأناقة الخالدة، وعندما يكون لامعًا يضيف لمسة من السحر والغموض.