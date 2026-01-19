إعلان

شيري عادل بلوك جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:29 م 19/01/2026
أطلت الفنانة شيري عادل بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت شيري فستان طويل بقصة "الكب" باللون الفضي منفوش من الأسفل ومزينا عند منطقة الصدر بتطريزات باللون الفضي ومكشوف عند منطقة الخصر.

وبحسب "فوج"، اللون الفضي يعطي إحساسا بالفخامة والرقي دون مبالغة، كما إنه يبرز جمال البشرة الفاتحة والداكنة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت شيري أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج.

شيري عادل اطلالة شيري عادل فستان شيري عادل

