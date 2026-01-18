لفتت الفنانة هدى المفتي الأنظار خلال ظهورها في حفل Joy Awards في دورته السادسة.

بدت كـ "عروس المهرجان" بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، عكست بساطة التصميم وفخامته في الوقت نفسه.

هدى اختارت فستانًا أبيض بقصة كب (Strapless) من تصميم مصممة الأزياء السعودية وعد العقيلي.

وبالتواصل مع دار الأزياء، أكدوا أن التصميم ينتمي إلى الكولكشن الجديد، الذي لم يُطرح للبيع بعد، ومن المقرر نزوله بشكل تدريجي.

وبحسب تصريحات الدار لـ مصراوي، يبلغ سعر الفستان 13,110 ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبًا 164,600 جنيه.

ورغم أناقة الفستان، فإن القطعة الأكثر لفتًا للانتباه في إطلالة هدى المفتي الخاتم الذي زينت به إطلالتها؛ إذ ارتدت خاتمًا فاخرًا من دار كارتييه، وصلت قيمته إلى نحو 2 مليون و924 ألف جنيه، ليصبح أغلى عنصر في الإطلالة.