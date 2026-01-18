إعلان

بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي عروس Joy Awards بفستان وخاتم يتخطى الـ 2 مليون

كتب : أميرة حلمي

06:14 م 18/01/2026 تعديل في 06:14 م

هدى المفتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت الفنانة هدى المفتي الأنظار خلال ظهورها في حفل Joy Awards في دورته السادسة.

بدت كـ "عروس المهرجان" بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، عكست بساطة التصميم وفخامته في الوقت نفسه.

هدى المفتي

هدى اختارت فستانًا أبيض بقصة كب (Strapless) من تصميم مصممة الأزياء السعودية وعد العقيلي.

هدى المفتي (7)

وبالتواصل مع دار الأزياء، أكدوا أن التصميم ينتمي إلى الكولكشن الجديد، الذي لم يُطرح للبيع بعد، ومن المقرر نزوله بشكل تدريجي.

وبحسب تصريحات الدار لـ مصراوي، يبلغ سعر الفستان 13,110 ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبًا 164,600 جنيه.

هدى المفتي (5)

ورغم أناقة الفستان، فإن القطعة الأكثر لفتًا للانتباه في إطلالة هدى المفتي الخاتم الذي زينت به إطلالتها؛ إذ ارتدت خاتمًا فاخرًا من دار كارتييه، وصلت قيمته إلى نحو 2 مليون و924 ألف جنيه، ليصبح أغلى عنصر في الإطلالة.

هدى المفتي (6)

إطلالة ملكية.. هدى المفتي عروس Joy Awards بخاتم فاخر وفستان ساحر بعد ت7صدرها التريندإطلالة ملكية.. هدى المفتي عروس Joy Awards بخاتم فاخر وفستان ساحر بعد تصدرها التريندبعد صعودها لقمة التريند.. هدى المفتي تتألق بفستان خلاب وخاتم يتخطى قيمته الـ 2 مليون في Joy Awards4مجوهرات فاخرةهدى المفتيبعد صعودها لقمة التريند.. هدى المفتي تتألق بفستان خلاب وخاتم يتخطى قيمته الـ 2 مليون في Joy Awardsإطلالة ملكية.. هدى المفتي عروس

هدى المفتي هدى المفتي عروس Joy Awards موضة بفستان وخاتم يتخطى الـ 2 مليون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
رياح وأمطار وصقيع.. "نوة الغطاس" تضرب الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

رياح وأمطار وصقيع.. "نوة الغطاس" تضرب الإسكندرية (صور)
أبطال في المواقف الصعبة.. أبراج قوية في الأزمات والتحديات
علاقات

أبطال في المواقف الصعبة.. أبراج قوية في الأزمات والتحديات
أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards
الموضة

أناقة وجمال.. نجمات ظهرن بفساتين لامعة في حفل Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا